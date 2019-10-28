للمرة الـ 11.. مصر للطيران تجتاز "الأيوزا" دون ملاحظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على تجديد اعتماد شهادة "الأيوزا" للعام الحادي عشر على التوالي، بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات، بجانب تحديث المواصفة 18001 إلى 45001 والخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ بعد التفتيش بواسطة وفد ممثل عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، بعد المراجعة على شركة الخطوط الجوية.

صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان اليوم.

وأضاف عادل، أن الهدف الأساسي من الشهادة ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وتحسين كفاءه شركات الطيران، ما يعكس حرص والتزام الشركة على تطبيق كل الشروط والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، وبما يتناسب مع كونها شركة طيران عالمية وإحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد التجديد إنجازًا كبيرًا للشركة، ويؤكد أن منظومة الطيران المدني تسير بخطى ثابتة وراسخة نحو النهوض بالقطاع.