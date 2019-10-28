بدء فعاليات مؤتمر عقارات النيل للإعلان عن سلسلة المعارض الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: بدأت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض عقارات النيل، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمهندس، وليد عباس معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والنائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. ويهدف المؤتمر المؤتمر الإعلان عن سلسلة معارض النيل العقارية المصرية بالإمارات والسعودية والكويت في إطار توجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم تصدير العقار وفتح آفاق جديدة لسوق العقار المصري بالدول العربية.

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