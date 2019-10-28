الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ مسنتين من داخل عقار بعد انهيار السلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد دائرة قسم شرطة السيدة زينب وبداخله محتجزين.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين وتواجد سيدتان من كبار السن محتجزتان داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، تمكنت القوات من إنقاذ السيدتان واستخراجهما بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاستجابة الفورية لكافة البلاغات.