أمن القاهرة يضبط هارب من السجن خلال أحداث يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سجين هارب خلال أحداث يناير 2011 بمحل اختبائه بالقاهرة.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت تردد أحد السجناء الهاربين "64 سنة-مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج-هارب من سجن الفيوم إبان أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية أموال عامة بقسم الوايلي" على محل إقامة آخر له بمنطقة السواح دائرة قسم شرطة الأميرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.