محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سجين هارب خلال أحداث يناير 2011 بمحل اختبائه بالقاهرة.
تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت تردد أحد السجناء الهاربين "64 سنة-مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج-هارب من سجن الفيوم إبان أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية أموال عامة بقسم الوايلي" على محل إقامة آخر له بمنطقة السواح دائرة قسم شرطة الأميرية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن القاهرة يضبط هارب من السجن خلال أحداث يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.