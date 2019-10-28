للمرافعة.. تأجيل محاكمة 15 متهمًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ18 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 15 متهمًا في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 18 نوفمبر؛ للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولي.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.