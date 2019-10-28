يقظة مباحث أطفيح توقع تاجري مخدرات بـ35 كيلو أفيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الأفيون بمركز أطفيح.

قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى، والمعينة بخدمة القول الأمني بطريق الكريمات، تمكنت من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة يقيمان بدائرة مركز شرطة قنا، وذلك حال استقلالهما سيارة ميكروباص (قيادة أحدهما، وملك والده) في الاتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلي.

بتفتيش السيارة أمكن ضبط 35 كيلو جراما من مخدر الأفيون بمخبئين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجلبها من محافظة السويس لترويجها بدائرة مركز شرطة قنا.