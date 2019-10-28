أمن القاهرة: ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج حلوى مغشوشة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع حلوى بحلوان، لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع، على (1,300 طن مستلزمات إنتاج "عسل أسود- سكر- جوز هند- نشا ذرة- فول سوداني" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات- ماكينة تغليف- 4 حلة نحاس). بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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