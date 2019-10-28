القبض على أجنبي.. أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم بإحدى شركات البترول بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامه بإيهام آخر بقدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول بدولة عربية والاستيلاء منه على مبالغ مالية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من (مدير بأحد الفنادق السياحية) لتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" زعم القائم عليها كونه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية وقدرته على تعيينه موظف بالشركة "خلافاً للحقيقة".

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (صاحب محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" ومقيم المنطقة التاسعة بمدينة نصر)، حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً احتياليا تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يتمثل في إنشاء صفحة إلكترونية احتيالية "مقلدة" على شبكة "الإنترنت" للوظائف "بإحدى الدول العربية"، وأعلن من خلالها عن توافر فرص عمل بشركات كبرى بمرتبات مجزية، وإمعاناً فى إدخال الغش والتدليس على المجنى عليه - قام بتزوير عقد عمل منسوب لإحدى الشركات بتلك الدولة وشهادات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بها تُفيد - خلافاً للحقيقة - بتعيينه بالشركة المذكورة وإرسالها للمجنى عليه عبر البريد الإلكتروني الخاص به، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ (35) ألف دولار أمريكي - بزعم إنهاء إجراءات سفره بموجب عقد عمل موثق، وكذا منحه إقامه عمل لمدة ثلاثة سنوات بتلك الدولة.

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عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (هاتفي محمول يستخدمهما في ممارسة نشاطه الإجرامي- جهاز "لاب توب") بفحص المضبوطات فنياً، تبين احتوائها على (الموقع الإلكتروني الاحتيالي الذى يستخدمه المتهم في ممارسة نشاطه الإجرامي- محادثات على برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" بين المتهم وآخرين، تُظهر نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه- كمية من صور حوالات بنكية منسوبة للعديد من البنوك بالدولة التي يحمل جنسيتها "تُفيد قيام المتهم بتحويل مبالغ مالية لأشخاص آخرين مُقيمين بها").

بمواجهة المتهم، اعترف بالاشتراك مع آخر، مقيم بالدولة التي يحمل جنسيتها، أنهما وراء واقعة الاستيلاء على أموال الشاكي بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، ومنتحلاً صفة مندوب إحدى الشركات وحضر للقاهرة لاستلام مبالغ مالية من الشاكي لإنهاء إجراءات سفره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.