أخبار مصر | "زيدان": 42 قطعة ضخمة جاهزة للدرج العظيم بالمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان": 42 قطعة ضخمة جاهزة للدرج العظيم بالمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل صباح اليوم ٤ قطع أثرية ثقيلة، تضم ناووس للملك سنوسرت الأول، وتابوت للأميرة نيوتوكيرس وعتب لساحورع، وهريم صغير الحجم لأحد النبلاء يسمي إيبي.

وأضاف "زيدان" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن القطع أودعت معامل مركز الترميم للبدء في أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها وأكد أن تلك القطع سوف يتم عرضها على الدرج العظيم؛ وبذلك يصل عدد القطع التي تم نقلها لعرضها عليه إلى ٤٢ قطعة أثرية ثقيلة والذي من المفترض أن يعرض 87 قطعة أثرية ثقلية.

وتابع أن المتبقي من القطع الأثرية الضخمة التي سيتم عرضها على الدرج العظيم 35 قطعة، وجاري اختيارها ونقلها إلى المتحف وفقًا لسيناريو العرض المتحفي للدرج العظيم.

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وجاءت تصريحات زيدان على هامش نقل 140 قطعة أثرية صباح اليوم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير ضمنها الأربعة قطع الضخمة المذكوره أعلاه.



وكانت وزارة الأثار قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم عن استقبال المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لـ 140 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وتنتمي تلك القطع إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، وقد تمت عملية النقل وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وعملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.