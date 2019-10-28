أخبار مصر | البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب).

وذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية ، كما اشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر ، بالإضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.

تأتى هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.