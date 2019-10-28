أخبار مصر | فارس: حملة "السند مش في العدد.. 2 كفاية" حققت نجاحا كبيرا

حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركزا، مشيرة إلى أن الندوات التي تعقد في إطار المشروع تجد إقبالا واسعا حيث تم تنفيذ 3080 ندوة تم تنفيذها بحضور ما يزيد على 312 ألف سيدة ورجل.

وأشارت فارس إلى أن البرنامج يعمل من خلال 1142 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن وفق مستويات التدريب العلمية، وتم البدء في ميكنة قاعدة بيانات المشروع ويستهدف المشروع العمل على تطوير المزيد من العيادات في المناطق المحرومة من الخدمة حيث من المستهدف تطوير إجمالي 70 عيادة تقدم خدماتها بالمجان في القرى الأشد فقرا ونجح حتى الآن في إنشاء ٣٣ عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة مجان.

ولم يقتصر تطوير العيادات على تطوير البنية التحتية فقط ولكنه أمتد ليشمل الكوادر البشرية، حيث تم عقد 3 دورات تدريبية للأطباء وطاقم التمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة وبلغ عدد المتدربين 31 طبيب و32 ممرضة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان وفي العيادات الخاصة بمشروع 2 كفاية في المحافظات المستهدفة.

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وأضافت فارس أنه تم عرض أكثر من عشرين عرضا مسرحيا تحت مسمى "مسرح الشارع" والذي يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الانجاب بموجب عرضين في كل محافظة وذلك في الفترة من23 مايو إلى 27 يونيو ووصل عدد المشاهدين إلى حوالي 7350مشاهدا.

كما أشارت أن مشروع "2 كفاية" حقق نجاحا على الصعيد الاعلامي متمثلا في حملة "السند مش في العدد..2 كفاية" (أبو شنب) نجاحا كبيرا منذ انطلاقها في 27يناير 2019، حيث تم بث 63000 تنويه تليفزيوني و1000 تنويه إذاعي كما بلغت نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الاجتماعي +30 مليون مشاهدة،مما يساهم في تعزيز الفكرة ونشرها وإيصالها للجمهور.

ويعمل برنامج "2 كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.