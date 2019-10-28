أخبار مصر | للعام الـ11.. مصر للطيران تجتاز "الأيوزا" أعلى شهادة دولية في السلامة

مما يدل علي قدرة الشركة علي التطوير المستمر وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد شركة GIC EGYPT ممثلًا عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، وقد تمت المراجعة علي شركة الخطوط في الفترة من 20 إلي 22 اكتوبر الحالي، صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف عادل أن الهدف الاساسي من هذه الشهادة هو ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وإيضًا تحسين كفاءه شركات الطيران، مما يعكس حرص والتزام مصر للطيران علي لتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، وبما يتناسب مع كونها شركة طيران عالمية وأحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد هذا التجديد انجازًا كبيرًا لمصر للطيران، ويؤكد أن منظومة الطيران المدنى تسير بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق خططنا وأهدافنا الطموحة للنهوض بقطاع الطيران المدنى المصرى وذلك بفضل سواعد أبنائه المخلصين.

وفي هذا الاطار قام الطيار اشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بتوجيه الشكر لفريق إعداد المراجعه وكذلك لجميع العاملين بمصر للطيران لما بذلوه من جهد من أجل الحصول على تجديد هذا الاعتماد الذى يعد أحد المتطلبات الهامة لعضوية مصرللطيران فى منظمة الأياتا وتحالف ستار العالمى.

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أضاف الخولي أنه عقب اجتماعه بالوفد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتدقيق ومراجعات اعتماد الأيوزا، وأن مصر للطيران للخطوط الجوية اجتازت كافة المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادة الأيوزا دون نقاط عدم مطابقة أوملاحظات NO Findings & observations، مؤكدا أن مصر للطيران تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيوزا منذ الحصول عليها في عام ٢٠٠٤ واستمرت حتى الآن في تجديدها كل عامين.

ومن جانبه أشاد الوفد بأداء وكفاءة والتزام العاملين بها بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة والموجبة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادة بالشكل المشرف واللائق باسم تاريخ مصر للطيران دون اى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وقد تضمنت تلك المراجعات كافة الأعمال والإجراءات المختلفة وكذلك النظام الاداري المتكامل.

جدير بالذكر أن التعاون بين الادارة العامة للسلامة والجودة والقياسات مع الجمعية المصرية للجودة قد ساهم في عملية التطوير والتحدث للشركة.