أخبار مصر | وزيرة التضامن: مشروع "2 كفاية" طرق أبواب 2 مليون و146 ألف مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: مشروع "2 كفاية" طرق أبواب 2 مليون و146 ألف مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات التنفيذ بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " على مدى9 أشهر من عمر البرنامج وهي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ البرنامج 2مليون 146 ألف زيارة طرق أبواب وتحويل 332ألف و418 سيدة للوحدات الصحية وعيادات ٢ كفاية لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، حيث استقبلت عيادات ٢ كفاية 32 ألف سيدة تم تقديم الخدمة لهن مجانا.

وأوضحت "والي" أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " يعد أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت "والي" أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين 1،148،861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، إضافة إلى نشر التوعية من خلال مواد توعوية بخطورة الزيادة السكانية وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وهو ما يقوم به المشروع في 10 محافظات هي الأعلى من حيث معدلات الخصوبة والفقر وبالشراكة مع حوالي 100 جمعية وبتكلفة تتخطى 100 مليون جنية.

ويعمل برنامج "اتنين كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.