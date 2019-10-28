أخبار مصر | عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن ترحيبه بما أُعلن عن نجاح الجانب الأمريكي في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة هامة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب.

كما صرّح المُتحدث الرسمي بأن هذا التطوُّر يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل داعش والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرِّف.

وشدّد المُتحدث على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروّج لها الجماعات الإرهابية.

كما أشار المُتحدث إلى مواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دوراً سلبياً في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها، فضلاً عن إتاحة المنابر المختلفة لنشر الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة بما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم.