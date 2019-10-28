أخبار مصر | سفیر الاتحاد الأوروبي یفتتح مؤتمرا حول البحث والابتكار في الأمن الغذائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفیر الاتحاد الأوروبي یفتتح مؤتمرا حول البحث والابتكار في الأمن الغذائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح سفیر الاتحاد الأوروبي لدى مصر إیفان سوركوش، ووزیر الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدین أبو ستیت، صباح الیوم، مؤتمر شمال إفریقیا حول بناء التعاون في البحث والابتكار في مجالات الأمن الغذائي والتغذیة والزراعة المستدامة في إطار الشراكة الأفریقیة الأوروبیة.



ینظم المؤتمر مشروع LEAP4FNSSA الممول من الاتحاد الأوروبي، بدعم من مركز البحوث الزراعیة التابع

لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حیث یھدف إلى إطلاق تحالف خاص بین الشركاء من أوروبا وشمال أفریقیا لتطویر مشاریع بحث وابتكار مشتركة في مجالات الأمن الغذائي والتغذیة والزراعة المستدامة، لتمكین التعاون وتحسین التمویل والاستثمارات مع إقامة الروابط بین جمیع الجھات الفاعلة العامة والخاصة ذات الصلة في المنطقة.



وأكد السفیر إیفان سوركوش أن الاتحاد الأوروبي لدیھ شراكة طویلة الأمد مع أفریقیا، قائلا: "نحن منخرطون بقوة مع الاتحاد الأفریقي على المستوى القاري، وكذلك مع كل دولة أفریقیة على المستوى الثنائي، بما في ذلك مصر".



وقال إن البحث والابتكار یلعبان دورًا رئیسیًا في الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وأفریقیا من خلال برنامج "ھورایزون 2020"2020 Horizon، وھو أكبر برنامج للاتحاد الأوروبي في ھذا المجال بتمویل یصل إلى 80 ملیار یورو على مدار 7 سنوات (2014 إلى 2020.(



وأضاف: "التعاون الحالي بین أفریقیا وأوروبا في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتغذیة كبیر؛ حیث دعمنا الشراكة عمل (ھورایزن 2020 (للفترة من عام 2018 إلى 2020.بین الاتحاد الأوروبي وأفریقیا بشأن البحث والابتكار في تلك المجالات بمیزانیة قدرھا 90 ملیون یورو ضمن برنامج.

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وأشار السفیر سوركوش إلى أن تلك الشراكة تھدف إلى تعزیز تأثیر البحوث المشتركة للاتحاد الأفریقي والاتحاد

الأوروبي على المستوى المحلي من خلال معالجة سلسلة القیمة بأكملھا وتعزیز بناء القدرات والتركیز على مشاریع البیان العملي والإجراءات التجریبیة كي تظھر نتائج البحث والابتكار للمستخدمین.

كما تعمل الشراكة على زیادة إنتاج الأغذیة عالیة الجودة مع مدخلات مناسبة، وتعزیز نمو الدخل والتنمیة الریفیة، والمساھمة على ھذا النحو في أھداف التنمیة المستدامة - جدول أعمال 2030.



وفیما یتعلق بالتعاون مع مصر، لفت سفیر الاتحاد الأوروبي إلى أن الأمن الغذائي والزراعة المستدامة كانا من بین الموضوعات الرئیسیة التي حظیت باھتمام الباحثین المصریین المشاركین في برنامج "ھورایزون 2020.".

ونوّه إلى أن البرنامج قام بتمویل حوالي 10 مشاریع في ھذا القطاع تغطي مواضیع مھمة مثل الاستخدام المستدام للمیاه في الزراعة، والإدارة المبتكرة للموارد الوراثیة، مضیفا أن الجھات المصریة المشاركة شملت وزارات وھیئات عامة وخاصة وجامعات ومراكز بحثیة.



یذكر أن مشروع LEAP4FNSSA ممول من برنامج "ھورایزون 2020 "بمساھمة من الاتحاد الأوروبي بقیمة 5 ملایین یورو. یھدف المشروع إلى تسھیل التعاون بین الجھات الفاعلة العامة والخاصة مع الممولین، ویوفر منصة مشتركة مفتوحة لجمیع المؤسسات الأوروبیة والأفریقیة للمشاركة في شراكة مستدامة للبحث والابتكار حول الأمن الغذائي والتغذیة والزراعة المستدامة.

