أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يوجه 6 قوافل توعوية إلى محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يوجه 6 قوافل توعوية إلى محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار وعاظ وواعظات الأزهر في أماكن متنوعة للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن القوافل تستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن انحرافات الفكر المتطرف والمنحرف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

وأوضح الأمين العام أن القافلة التي تضم وعاظ وواعظات من مناطق وعظ متنوعة تركز أيضًا على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

أطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات مطروح والإسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد والقليوبية والعامرية بالإسكندرية، حيث يشارك في هذه القوافل نحو ٤٥ واعظًا وتستمر فعاليتها لمدة أسبوع.

وأشار "عيّاد" إلى أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما سيتم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمدارس والمعاهد والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.