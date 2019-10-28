أخبار مصر | "منها تمثال الملك خفرع".. تعرف على أهم القطع المنقولة للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منها تمثال الملك خفرع".. تعرف على أهم القطع المنقولة للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل 140 قطعة أثرية صباح اليوم أجملها تمثال للملك خفرع من الألباستر، وتمثال للكاهن كاي من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسًا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى يوجد تمثال صغير لزوجته حفر أعلاه ألقابها أما بجانب القدم اليمني يوجد تمثال آخر صغير لابنه.

ووصف "عباس" تمثال كاي أنه أحد روائع الفن في عصر الدولة القديمة والذي تم العثور عليه داخل مقبرة الكاهن كاي بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، مشيرًا إلى انه سوف يتم عرض هذين التمثالين بقاعة عرض الدولة القديمة بالمتحف الكبير.



وكانت وزارة الأثار قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم عن استقبال المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لـ 140 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وتنتمي تلك القطع إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، وقد تمت عملية النقل وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وعملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.