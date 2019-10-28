أخبار مصر | جولة تفقدية لرئيس المتاحف بالأقصر وسوهاج القومي والتحنيط

تفقد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، متاحف مصر العليا شملت متحف أثار الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف سوهاج، لمتابعة سير الأعمال بهم.

وشملت الجولة قاعات العرض المتحفي، وأساليب العرض المختلفة للقطع الأثرية الموجودة بهم، وقاعات المعارض المؤقتة لنتائج الحفائر والاكتشافات الحديثة، ومختلف الاقسام والإدارات مرورآ بالمخازن المتحفية، والمكتبة، وقاعات الأنشطة الثقافية والتربية المتحفية.

كما التقى، الأثريين والإداريين واستمع إلى مقتراحتهم لتطوير العمل المتحفي والنهوض به، وما يواجههم من عقبات تعوق تطور العمل وتقدمه، ووعد بتذليلها في القريب العاجل.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة سناء علي، مدير عام متاحف مصر العليا، إن عثمان أكد على أهمية تطوير وتدريب الكوادر البشرية الشابة من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل.

كما أوصى باستكمال جميع البرامج الخاصة بالأنشطة والفعاليات بتلك المتاحف، وابتكار الجديد من الأفكار التي تدفع نحو تطوير العمل المتحفي، وتكون مواكبه لعصرنا الحالي في ظل التقدم التكنولوجي.

وتأتي توصيات عثمان في إطار خطة وزارة الأثار متمثلة في قطاع المتاحف للعمل على زيادة التواصل والمشاركة بين المتحف والجمهور، وتأكيدًا على دور المتاحف كونها مؤسسات ثقافية، ومنارة تعليمية وترفيهية تلعب دوراً هاماً في حياة المجتمع.