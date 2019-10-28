أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالب المدارس بتغطية عواميد الإنارة ورفع حالة الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالب المدارس بتغطية عواميد الإنارة ورفع حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوص بالتعليم، إن حالة الطقس الغير مستقرة التي شهدتها مصر الأيام الماضية، خاصة محافظات الوجة البحري، كانت بداية لدخول فصل الشتاء ولا نعرف كيف ستكون حالة الطقس الأيام المقبلة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب على جميع المدارس رفع حالة الطوارئ واتحاذ الإجراءات الاحترازية الكافية بشكل يومي تحسبا لتقلبات الطقس وسقوط السيول والأمطار، الأمر الذي يعرض حياة الطلاب والتلاميذ للخطر.

ولفتت عبير، النظر إلى أن الاتحاد تلقى شكوي من بعض أولياء أمور مدرسة المصرية للغات في مدينة قباء بجسر السويس التابعة لإدارة السلام التعليمية، يشكون فيها من وجود كبلات كهربائية مكشوفة تعرض حياة أبنائهم لخطر الموت، بالإضافة إلى تراكم القمامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة.

وناشدت عبير، جميع الأجهزة في الأحياء والمحافظات علي مستوي الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل يومي من تغطية الكابلات، وعواميد الإنارة بالشوارع خاصة المحيطة بالمدارس، وإزالة مياة الأمطار بشكل دوري حفاظا على حياة التلاميذ وعدم تعرض حياتهم للخطر.

