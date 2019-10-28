مصر | "التضامن" تطالب بحل مؤسسة "معًا لتنمية الشباب" لارتكابها مخالفات جسيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تطالب بحل مؤسسة "معًا لتنمية الشباب" لارتكابها مخالفات جسيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت وزارة التضامن الاجتماعي، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس بمجلس الدولة تطالب بحل مؤسسة معا لتنمية الشباب.

واختصم الطعن رقم 40046 لسنة 73، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وطالب بوقف نشاط المؤسسة تمامًا.

وجاء في الطعن، أن اللجنة المشرفة من وزارة التضامن الاجتماعي فؤجئت أثناء فحص أوراق المؤسسة وفحص أعمالها، ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم بأحكام القانون ويتعارض مع قانون تنظيم الجمعيات الخيرية.