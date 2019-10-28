مصر | ربة منزل تحمل سفاحا من سائق توكتوك بالمعصرة.. وينسبان الطفلة لزوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربة منزل تحمل سفاحا من سائق توكتوك بالمعصرة.. وينسبان الطفلة لزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة المعصرة من المدعوة "ايمان.ح.م"، 27 سنة ربة منزل، بسابقة حدوث خلافات عائلية بينها وبين زوجها المدعو "أحمد.ع.أ"، 32 سنة سائق توك توك، قامت على إثرها بترك المنزل والإقامة طرف والدها لعدة أيام وعقب عودتها فوجئت بوجود طفلة حديثة الولادة بالمنزل وبالاستعلام من زوجها ادعى الأخير بقيامه بتبني الطفلة لكونها عاقر، وتلاحظ لها وجود إسورة حول معصمها مدون عليها اسم والدة الطفلة باسمها كما عثرت على شهادة ميلاد تفيد بأنها والدة الطفلة على غير الحقيقة، فحضرت للإبلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقه أمكن ضبطه.