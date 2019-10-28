مصر | إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة نقل أعلى طريق الصليبة بمدينة منشأة القناطر في اتجاه الجيزة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من النجدة بانقلاب سيارة نقل "حافلة" بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، وسيارات الأغاثة المرورية لمكان الحادث لرفع آثاره من الطريق، وتسهيل حركة السير على الطريق، وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.