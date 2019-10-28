مصر | "مخاطر أمراض السمنة" ندوة توعوية بأكاديمية الشرطة

وتناولت الندوة طرحًا لمخاطر السمنة وسبل تلافي آثارها السلبية على الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.

واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، تجنبًا للآثار السلبية ولتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعي في شتى المجالات.

