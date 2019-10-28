مصر | الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالعامرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالعامرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بمنطقة الناصرية دائرة قسم شرطة ثاني العامرية فى النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات.