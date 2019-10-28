مصر | بعد انهيار سلم العقار.. رجال "الحماية المدنية" ينقذون مسنتين في السيدة زينب

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين وتواجد سيدتين من كبار السن محتجزتان داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما بحالة صحية جيدة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاستجابة الفورية لكافة البلاغات.