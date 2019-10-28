مصر | بعد انهيار سلم العقار.. رجال "الحماية المدنية" ينقذون مسنتين في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انهيار سلم العقار.. رجال "الحماية المدنية" ينقذون مسنتين في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد دائرة قسم شرطة السيدة زينب وبداخله محتجزين.
وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين وتواجد سيدتين من كبار السن محتجزتان داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما بحالة صحية جيدة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاستجابة الفورية لكافة البلاغات.