شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: زيادة 21.6٪ في الإنتاج الصناعي خلال الربع الأخير عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن هناك زيادة في قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) حيث بلغت 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر –ديسمبر) لعـام 2018 مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل (أكتوبر –ديسمبر) لعام 2017 بنسبة زيادة 21.6٪.

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وأضاف الجهاز في تقرير، الإثنين، أن نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية يساهم بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع (أكتوبر –ديسمبر) 2018، حيث بلغت 24٪ ويليه نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بنسبة 21.2٪ ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 19.2٪ من قيمة الانتاج الصناعي (دون استخراج البترول الخام وتكريره).

وأوضح أن قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة بلغت 4.5 مليار جنيه للربـع الرابع عام 2018 مقابـل 3.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة 35.1%، طبقًا لطلبات عقود التوريد في السوق المحلى والتصدير.

وأوضح أن قيمة الانتاج لصناعة المنتجات الغذائية بلغت 36.2 مليار جنيه مقـــابـل 29 مليار جنيـه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة 24.7%، لارتفاع إنتاج شركات سكر القصب (الموسمي) وخط إنتاج جديد لصناعة منتجات اللحوم. وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الورق ومنتجاته 5.3 مليار جنيه مقـابـل 4.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.6٪.