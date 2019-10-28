شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يعود إلى مصر بعد رحلته الرعوية لأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى القاهرة قادمًا من النمسا، بعد انتهاء جولته الرعوية بقارة أوروبا والتي بدأها في التاسع من أكتوبر الجاري.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له، الاثنين، إن قداسة البابا زار خلال الجولة عددا من إيبارشيات الكنيسة في فرنسا وسويسرا وبلجيكا والنمسا دشن خلالها ثلاث كنائس، بدرافي، فرنسا وبلوفان ببروكسل، وبالحي الـ ٢١ بالعاصمة النمساوية.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني صلى خلال رحلته الرعوية مجموعة من القداسات والتقى بشعب وشباب وأطفال هذه الإيبارشيات. وتابع: «إنه على الصعيد الرسمي التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بسفراء مصر في الدول التي زارها وبعدد من المسؤولين بهذه الدول كان من أبرزهم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقداسته بقصر الإليزيه وزيارة قداسته للبرلمان الأوروبي بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل».