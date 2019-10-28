شكرا لقرائتكم خبر عن سفير باكستان: أبناء كشمير لن يقبلوا بالخضوع لـ«قمع نيودلهي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير باكستان في القاهرة، مشتاق على شاه، إن شعب إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة الهندية، لن يقبل أن يخضع لسلطات قمع نيودلهي، بعدما فرضت حظرا للتجول منذ قراراها بإلغاء الحكم الذاتي في 5 أغسطس الماضي.

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وأشار شاه خلال ندوة أقامها في مقر السفارة للتضامن مع شعب كشمير في ذكرى احتلال القوات الهندية للاقليم بالقوة في 27 أكتوبر عام 1947، إلى أن القضية مرت بثلاثة مراحل تمثلت في هزيمة الهند أمام رجال القبائل مما دعاها إلى تحويل القضية إلى الأمم المتحدة، ومن هنا بدأ الكفاح، ثم كانت المرحلة الثانية في الانتفاضة ضد القمع الهندى التي اشتعلت في التسعينيات من القرن الماضي، والمرحلة الثالثة ستكشفها الأيام المقبلة بعد رفع حظر التجول.

وقال السفير فتحى يوسف، رئيس جمعية الصداقة المصرية الباكستانية، إن تصعيد التوتر في المنطقة بالغاء الهند لوضعية كشمير الخاصة في الدستور الهندى وسلطات الحكم الذاتى للاقليم يمثل تهديد للسلام والأمن الإقليمى، داعيا الدول الاسلامية إلى تقديم كل الدعم لشعب كشمير في مواجهة القمع الهندى.

وحذر اللواء جمال مظلوم، من المواجهة العسكرية بين الدولتين النوويتين، مشددا على ضرورة الحوار من أجل تسوية قضية كشمير، وذكر الدكتور مدحت حماد مدير مركز الفارابى للدراسات، إن المقاومة هي الحل بالنسبة لشعب كشمير في ظل استمرار الهند تجاهل قرارات الشرعية الدولية وقمعها لأبناء الإقليم، فيما دعا الدكتور ابراهيم محمد، أستاذ اللغات الشرقية، إلى مساندة أبناء الإقليم في تقرير مصيرهم وفق ميثاق الأمم المتحدة.