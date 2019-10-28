شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمشاركين بمؤتمر الاتصالات الراديوية: استمتعوا بمناخ شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للحضور في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والمقام بمدينة الشيخ. وقال في كلمة قصيرة له: «لا يفوتني أن أرحب بكم في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكل المشاركين في المؤتمر الرائع والعظيم.. المؤتمر يؤكد أن الحضارة الإنسانية بتنمو وبتتطور سريعاً». وتابع: «البشرية تنمو ونحن كمعاصرين نقبله كتطور إنساني نتفاعل ونستفيد من إيجابياته.. أرحب بكم وأتمني لكم التوفيق واستمتعوا بمناخ شرم الشيخ الجميل» .

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