شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولى للاتصالات" يقدم هدية تذكارية للرئيس تقديرا لدور مصر فى أعمال الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم هولين جاو أمين الاتحاد الدولى للاتصالات، ميدالية تذكارية تقديرا لدور مصر فى أعمال الاتحاد.

وعرض المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول أهمية ودور المؤتمر.

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وأقيم أول مؤتمر للاتصالات الراديوية فى القاهرة منذ 1938، كما أن الاتصالات الراديوية لها العديد من الإنجازات التى أثرت على البشرية، منها خدمة تحديد الأماكن وخدمة الهاتف المحمول والأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات البحرية والجوية واستكشاف الأرض بالأقمار الاصطناعية.

يشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.