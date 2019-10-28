شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بسبب كسر بماسورة مياه فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت كسر ماسورة مياه بحلوان فى ظهور كثافات مرورية من المعادى إلى حلوان، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات. تلقت غرفة عمليات لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه فى حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات لشفط المياه ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

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