شكرا لقرائتكم خبر عن هولين جاو يشكر الرئيس السيسى لمشاركته فى افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هولين جاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات ، إن الاتحاد نشأ عام 1865 وفى نفس السنة نشأت الخدمة البريدية فى مصر، موضحا أن مصر اشتركت فى الاتحاد الدولى للاتصالات منذ فترة طويلة وتشكل عضو نشط فى الاتحاد.

وأضاف "جاو" خلال كلمته فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بعد سنوات من التحضير تجمع العالم مجددا من أجل نقل التكنولوجيا والخدمات حول العالم.

وأعرب أمين عام الاتحاد الدولى للاتصالات عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دعا إلى عقد المؤتمر فى شرم الشخ، متابعا: "وأشكر الرئيس أيضا على وجوده هنا اليوم"، موضحا أن مصر تعيش فى أمان وسلام وتطور كبير وهو ما ساهم فى عقدنا للمؤتمر فى مدينة شرم الشيخ.

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وأشار "جاو" إلى أن المؤتمر العالمى فى مدينة شرم الشيخ يشارك فيه أكثر 3 آلاف مشارك ووفد، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ تنظيم هذا المؤتمر العالمى.

ويشارك في المؤتمر العالمى الذى شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاحه منذ قليل، أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولى للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.