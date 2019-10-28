شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يوافق على تأجيل بريكست حتى 31 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الأوروبى على تأجيل بريكست حتى 31 يناير المقبل، جاء ذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل قبل قليل.

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وأفاد تقرير إعلامى أن سفراء الاتحاد الأوروبى، المقرر اجتماعهم في وقت لاحق اليوم الاثنين، من أجل بحث مسألة تمديد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية فيما يعرف بـ "بريكست"، يعتزمون الموافقة على منح المملكة المتحدة "مهلة ثالثة" من أجل ترتيب خروج منظم، على أن ينتهى سريانها بنهاية شهر يناير المقبل.

وأوضح تقرير شبكة "سي إن بي نيوز" الأمريكية - التي حصلت على مسودة وثيقة بخصوص هذا الشأن قبل انطلاق الاجتماع - أن سفراء الاتحاد الأوروبي وقعوا بتاريخ أمس 27 أكتوبر بالموافقة على قرار تمنح بريطانيا بمقتضاه مهلة هى الثالثة، من أجل إتمام إجراءات مغادرتها الاتحاد ، ينتهي موعدها فى 31 من يناير 2020، مستبعدون فى الوقت ذاته أية احتمالات لإعادة التفاوض فى المستقبل على رحيل المملكة المتحدة.