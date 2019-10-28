شكرا لقرائتكم خبر عن البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمسرح عمليات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت القوات البحرية المصرية، بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية "حلايب"، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما اشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافه إلى تدريب الإقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات. Advertisements تأتى هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمسرح عمليات البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.