شكرا لقرائتكم خبر عن البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمسرح عمليات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما اشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافه إلى تدريب الإقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.
تأتى هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.
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