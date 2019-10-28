شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادى ألمانى: هناك اهتمام كبير من جانب الشركات الألمانيه للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد توماس رولف رئيس البرنامج العالمى للتدريب المهنى بالمنظمة الألمانية للتعاون الدولى GIZ أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار فى مصر، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مؤخرا والتى جعلتها بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية .

وقال رولف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى برلين، هناك بالفعل شركات ألمانية كثيرة تستثمر فى مصر لأنها بيئة مواتية لدفع الاستثمارات الألمانية وهو أمر بديهى وأنا بالفعل عشت أربع سنوات فى مصر من خلال عملى بغرفه التجارة الألمانية ولمست تحديدا الإرادة القوية من جانب الشركات الألمانيه والاستعداد المصرى للتعاون المشترك مع تلك الشركات ليس فقط فى المجالات الاستثمارية ولكن أيضا فى مجالات التدريب المهني والتعاون الاستثمارى والتنموى فى المجالات كافه .

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وأضاف رئيس البرنامج ، أنه يتوقع - خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا الذى يعقد بالعاصمة الألمانية برلين الشهر المقبل - مزيدا من مجالات لتعاون بين الشراكات الألمانية والجانب المصرى فى إطار التعاون مع الدول الأفريقية ، مؤكدا أن مصر تلعب دورا أفريقيا مهما في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي ، وأن الجانب الألمانى حريص على تطور التعاون مع الدول الأفريقية فى المجالات الاقتصادية والتنموية وأيضا فى مجالات التدريب المهنى والخدمات .



اختتم تصريحه قائلا إن أفريقيا قارة واعدة وجاذبة للاستثمارات الألمانية، ومصر تعد نموذجا لتجسيد التعاون الألمانى، وهناك شركات ألمانيه كثيره لديها الرغبة فى الاستثمار فى القارة من خلال ٥٤ دولة أفريقيه ، لاسيما وأن تلك الدول تختلف فى مواردها وظروفها ، كما أن الشركات الألمانية لديها تطلعات للاستثمار فى شمال أفريقيا خاصة فى مصر، وتتيح لقاءاتنا الوقوف على سبل التعاون المشترك الألمانى الأفريقى.