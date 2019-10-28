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الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، الذى ينطلق فى مدينة شرم الشيخ.  

يشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

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ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.

 

 

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