شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحصد جائزة عاصمة مصر للابتكار 2019 بمعرض القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصلت محافظة الجيزة على المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الإبتكار وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للإبتكار فى نسخته السادسة الذى عقد بمركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور عدداً من المحافظين و ممثلى بعض الجهات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر والامتنان لأكاديمية البحث العلمى وجميع الجهات الشريكة بهذه المبادرة على الجهود المبذولة للوصول بالمعرض القاهرة إلى هذا المستوى المشرف.

وسلم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا درع الأكاديمية الخاص بمؤشر عاصمة الإبتكار إلى الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة والتى حضرت مراسم الحفل الختامى نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأشارت نائب المحافظ ، فى تصريحات لها عقب إستلام الدرع، إلى أن مؤشر عاصمة الإبتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار في محافظات مصر وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية .

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أكدت الدكتورة لمياء عبد القادر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه بالمشاركة فى المعرض الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لما له من أهمية فى نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة إعتماد الإبتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية إضافة إلى أن المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار وتحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر .

وأكدت أن محافظة الجيزة تولى أهمية برعاية المبتكرين ودعم المتفوقين فى كافة المجالات والمساهمة فى نشر ثقافة الابتكار لتحقيق التنمية الإقتصادية والمجتمعية.



معرض القاهرة الدولى للابتكار



معرض القاهرة الدولى للابتكار



معرض القاهرة الدولى للابتكار