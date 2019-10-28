شكرا لقرائتكم خبر عن "مخاطر أمراض السمنة" فى ندوة عن الصحة الغذائية بوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ندوة تثقيفية تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية.

وتناولت الندوة طرحاً لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية على الصحة العامة ، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وإرتفاع ضغط الدم والسكر.

واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، تجنباً للآثار السلبية ولتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

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يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى فى شتى المجالات، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العنصر البشرى بكافة قطاعات وأجهزة الوزارة بأهمية الحفاظ على الصحة العامة ، وتجنب العادات الصحية السيئة التى تؤثر سلباً على صحة العاملين بهيئة الشرطة ، والعمل على إثراء الوعى الثقافي.