شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشف لقاح شلل الأطفال.. 105 أعوام على رحيل جوناس سولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى ال 105 لرحيل. العالم والطبيب جوناس إدوارد سولك، مكتشف لقاح شلل الأطفال والذى تم إطلاق اسمه عليه " سولك".

ولد جوناس إدوارد سولك، فى مثل هذا اليوم من عام 1914 في نيويورك لعائلة فقيرة من المهاجرين اليهود الروس ولوالدين هما دوران ودانيال سولك.

حصل سولك على بكالوريوس شهادة في الطب من كلية الطب في جامعة نيويورك في عام 1939، وقبل تخرجه التقى دونا يندساي التي أصبحت زوجته فيما بعد.

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في عام 1916 كانت الولايات المتحدة وحدها بها 27 ألف طفل مصاب شلل الأطفال، وظلت محاولات علاج شلل الأطفال فاشلة حتى ظهر العالمان اليهوديان جوناس سولك وبعده ألبرت سابين ونجحا في اختراع فاكسين ضد شلل الأطفال، وهو واحد من أعظم الاكتشافات الطبية في تاريخ الطب.

حاول سولك في أواخر الأربعينات تطبيق أبحاثه على القرود، وكان لقاحه عبارة عن فيروس ميت، وفشل في أول تجاربه 1954، وظل يطور من حقنة المصل حتى أعلن اكتشافه على العالم عام 1955، وبعدها طور سابين الفكرة وجعل الفيروس مضعفاً وليس ميتاً وعلى شكل نقط في الفم وليس حقناً، وخرج اكتشافه إلى النور عام 1957، واقتنع الأمريكان وقتها أن العلم لادين له، وأن هذين اليهوديين قد أنقذا أطفال أمريكا ومستقبلها.

لم يسع جوناس سولك للثروة أو الشهرة من خلال ابتكاراته الشهيرة، في إحدى المقابلات جاء فيها سؤال "من يملك براءة إختراع لقاح شلل الأطفال؟" فأجاب "لا أحد؛ هل يمكنك استخراج براءة إختراع للشمس؟"

توفى جوناس إدوارد سولك، فى 23 يونيو عام 1995 عن عمر يناهز 82 عاما.