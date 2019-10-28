شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم معارض للحرف اليدوية والخط العربى بقصر الأميرة خديجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع مكتبة الإسكندرية، أحد الفاعليات الثقافية والفنية فى قصر الأميرة خديجة بحلوان، بعد تحويل القصر لملتقى للأديان، والاستفادة منه لخدمة سكان حلوان والمناطق المجاورة.

وشارك فى الفعاليات الفنية والثقافية اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، واللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان ، حيث تم إنشاء مكتبة الطفل والنشأ، وافتتاح معرض حلوان الاول للحرف اليدوية، ومعرض رحلة الكتابة فى مصر، ومعرض روائع الخط العربى.

وحضر الفاعليات عدد كبير من أهالى حلوان، والأطفال، وعدد أخر من المشاركين بأعمالهم الفنية والحرف اليدوية.

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وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن نيتها لتحويل القصر لمتحف ملتقى الأديان ليضم آثار الأديان منذ ديانة التوحيد التى نادى بها إخناتون مروراً باليهودية والمسيحية وانتهاء بالإسلام، ليجسد مسيرة التاريخ الدينى فى مصر وعمق السماحة المتبادلة بين الأديان الموجودة بها عبر التاريخ.

وأنفقت المحافظة على القصر 28 مليون جنيه تقريبا لتجديده بالكامل وإحيائه من جديد ليعود تحفة معمارية يجمع الماضى بالحاضر.