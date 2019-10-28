شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم معارض للحرف اليدوية والخط العربى بقصر الأميرة خديجة والان مع تفاصيل الخبر
وشارك فى الفعاليات الفنية والثقافية اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، واللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان ، حيث تم إنشاء مكتبة الطفل والنشأ، وافتتاح معرض حلوان الاول للحرف اليدوية، ومعرض رحلة الكتابة فى مصر، ومعرض روائع الخط العربى.
وحضر الفاعليات عدد كبير من أهالى حلوان، والأطفال، وعدد أخر من المشاركين بأعمالهم الفنية والحرف اليدوية.
وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن نيتها لتحويل القصر لمتحف ملتقى الأديان ليضم آثار الأديان منذ ديانة التوحيد التى نادى بها إخناتون مروراً باليهودية والمسيحية وانتهاء بالإسلام، ليجسد مسيرة التاريخ الدينى فى مصر وعمق السماحة المتبادلة بين الأديان الموجودة بها عبر التاريخ.
وأنفقت المحافظة على القصر 28 مليون جنيه تقريبا لتجديده بالكامل وإحيائه من جديد ليعود تحفة معمارية يجمع الماضى بالحاضر.
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