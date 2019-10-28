شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع مستحقات عودة جثمان مصرى فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات عودة جثمان المواطن المصرى أحمد السيد محمد إبراهيم، الذى توفى نتيجة مرضه، فضلا عن مستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية، وتقديم واجب العزاء لوالده.

وبمتابعة الوزارة مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران فى هذا الخصوص، أشار إلى المواطن المصرى المتوفى نتيجة مرضية من مواليد 5 يونيو 2000 بمحافظة الشرقية، وتوفى فى إحدى مستشفيات محافظة الكومو، نتيجة مرضه يوم 24 أكتوبر الجارى، وقام المكتب بتقديم واجب العزاءلوالد الشاب المتوفى باسم وزارة القوى العاملة والقنصلية المصرية بميلانو، ومكتب التمثيل العمالى، ومازال المكتب يتابع إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن ومستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية.