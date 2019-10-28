شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه شرق مدينة نصر واستكمال تطهير البلاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت محافظة القاهرة حملات مكثفة لتطهير بلاعات الأمطار بالشوارع، لتنظيف مخلفات الأمطار، التى أدت لغلق عدد منها.

وأشرف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال إصلاح كسر ماسورة فى حى شرق مدينة نصر، وحملة لتطهير بلاعلات الأمطار بشوارع الحى، برفقه اللواء مجدى الوصيف رئيس الحى، ومديرى فرعى الصرف الصحى والمياه شرق مدينة نصر ومدير إدارة المتابعة و مشرفى المناطق.

Advertisements

وأكد نائب المحافظ على مرفق الصرف الصحي ومرفق المياه و مشرفي المناطق من الحي بالمرور و المتابعة المستمرة للوقوف على أى مشاكل صرف صحي أو مياه و التعامل الفوري حيال ذلك و متابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات و استكمال اعادة تطهير بالوعات الأمطار فى جميع المناطق.