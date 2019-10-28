شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل أول محطتى صرف صحى لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس محمد بدري محمد: تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/ يوم) بمصرف سوهاج العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف أخميم القبلي.
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