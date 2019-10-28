شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل أول محطتى صرف ‏صحى لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تشكيل لجنةً وزارية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة ‏مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة ‏سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات.

وأضاف ‏المهندس محمد بدري محمد: تبلغ ‏التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم ‏تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج ‏غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/ يوم) بمصرف سوهاج ‏العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف ‏صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف ‏أخميم القبلي.