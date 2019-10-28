أخبار مصر

بدء تحويل أول محطتى صرف ‏صحى لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل أول محطتى صرف ‏صحى لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تشكيل لجنةً وزارية  من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة ‏مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة ‏سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات.

 

وأضاف ‏المهندس محمد بدري محمد: تبلغ ‏التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم ‏تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج ‏غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/ يوم) بمصرف سوهاج ‏العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف ‏صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ  طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف ‏أخميم القبلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تحويل أول محطتى صرف ‏صحى لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا