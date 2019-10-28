شكرا لقرائتكم خبر عن ٩ مصريين في قائمة المائة مؤلف الأكثر استشهادا بمقالاتهم في العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «أرسيف Arcif»، عن إطلاق تقريره السنوي للعام 2019، واهتم تقرير هذا العام بتحديد المؤلفين الأكثر استشهادا في عدد 449 مجلة علمية وبحثية تصدر باللغة العربية.

وحدد التقرير قائمة «أعلى مئة مؤلف» من المؤلفين الأكثر استشهادا بمقالاتهم من أصل 31 ألف باحث ومؤلف من ضمن 105 الف مؤلف وباحث عربي تمت مراجعة ودراسة استشهاداتهم المرجعية في تقارير معامل أرسيف التي تغطي الفترة 2012-2017 .

وتضمنت قائمة «الأعلى مئة مؤلف» الأكثر استشهادا عدد تسع مؤلفين وباحثين من مصر، وهم دكتور السيد كامل الشربيني منصور، ودكتورة إيمان أحمد محمد أحمد رجب، ودكتورة تحية محمد أحمد عبدالعال، ودكتور محمود فتحي عكاشة، ودكتورة هيام صابر صادق شاهين، ودكتور مصطفى على رمضان مظلوم، ودكتور السيد عبدالمولى السيد أبوخطوة، ودكتور سليمان عبدالواحد يوسف إبراهيم، ودكتور خالد حنفي على. كانت قاعدة بيانات «معرفة» للإنتاج والمحتوى العلمي (e-Marefa) قد أعلنت عن إطلاق معامل أرسيف العام الماضي.

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