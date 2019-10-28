شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من سوء نظافة حمامات ساحة انتظار مطار الغردقة الدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا العشرات من مرافقي الأفواج السياحية من سوء حالة دورات المياه الخاصة بساحة انتظار الأتوبيسات السياحية بمطار الغردقة الدولة الخاصة بمبني الركاب الجديد لانقطاع المياه عنها في أوقات كثيرة وعدم القيام بنظافتها بشكل دوري وعدم وجود أي عمالة لمتابعتها وإلقاء أوراق التواليت وزجاجات المياه داخل الحمامات وامتلاء الأحواض بالمياه دون تصريف.

وأكد عدد من مرافقي الأفواج السياحية لـ«المصري اليوم» أن السائحين من كبار السن يضطرون للانتظار للدخول لدورات المياه ويفاجأون بخلوها من المياه وعدم نظافتها وسوء حالتها وسجلوا أكثر من شكوى بذلك وحصلوا على عدد من الصور تظهر الحالة السيئة التي ظهرت عليها حمامات ساحة الانتظار بالمطار.

حمامات ساحة انتظار مطار الغردقة الدولي

حمامات ساحة انتظار مطار الغردقة الدولي

حمامات ساحة انتظار مطار الغردقة الدولي

وقال بشار أبوطالب، نقيب مرشدى البحر الأحمر، إنه تلقى عدة شكاوي من سوء حالة دورات المياه وتركها دون نظافة أو اهتمام من مسؤولي المطار وناشد أبوطالب بتخصيص عمالة دائمة لنظافة هذة الحمامات حتي لا تسىء للمطار أمام السائحين. فيما أكد مسؤولو المطار أنه سيتم التحقيق في الواقعة ومجازاة شركة النظافة المسؤولة عن هذا الوضع.