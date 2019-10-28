شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونيات البناء والإسكان» تنظم المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني نحو تنمية مستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفندق هيلتون هليوبوليس القاهرة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن المؤتمر به عدة محاور: الأول، محور التعاونيات المستدامة: النظريات والأهداف، والثاني، محور الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمحور الثالث، المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والمحور الرابع، التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، والمحوران الخامس والسادس يتمثلان في العمارة التفاعلية وتحديات التعاونيات المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.

وقال الدكتور حسام رزق: «ترحب اللجنة العلمية للمؤتمر بتقديم أوراق بحثية في أي موضوعات أخرى تناقش ربط الأنشطة التعاونية بأهداف التنمية المستدامة 2020».