شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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والتقط الرئيس صورة تذكارية مع عدد من الوزراء بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ قبيل انطلاق المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

يشارك في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد بجنيف، أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة، حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.