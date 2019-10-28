شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء غادر إلى شرم الشيخ علي متن الرحلة المصرية المتجهة إلى هناك، وتم إنهاء إجراءات سفره من خلال استراحة كبار الزوار.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، ولأول مرة منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 متخصص من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
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