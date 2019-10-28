الارشيف / أخبار مصر

مدبولى يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قبل قليل، إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنتظر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات القليلة المقبلة. 

 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء غادر إلى شرم الشيخ علي متن الرحلة المصرية المتجهة إلى هناك، وتم إنهاء إجراءات سفره من خلال استراحة كبار الزوار. 

 

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، ولأول مرة منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

Advertisements

 

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 متخصص من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدبولى يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا