شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ربيع الأول وتحدد موعد المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، رؤية هلال شهر ربيع الأول لسنة 1441 هـ، حيث سيتم إعلان النتيجة مساء اليوم عقب صلاة المغرب.

كانت الحسابات الفلكية قد كشفت أن هلال شهر ربيع الأول، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من صفر 1441 هجريًا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية" ، ووفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر، وبذلك يكون موعد المولد النبوي الشريف فلكيا السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.

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أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، موضحا أن الاحتفال مشروع بالأدلة الصحيحة التى وردت فى الكتاب والسنة وباتفاق علماء الأمة، وأن أى أقوال من شأنها تحريم الاحتفال بهذا اليوم المعظم هى مخالفة للصحيح وخروج على الإجماع؛ مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم مولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مظهر من مظاهر تعظيمه، وعلامة من علامات محبته، ومن المعلوم أن تعظيم النبي ومحبته أصل من أصول الإيمان، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».