شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة من مطبخ عجوز فرنسية تباع بـ24 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كومبياني شمال العاصمة الفرنسية لسنوات طويلة ظلت لوحة زيتية معلقة بالقرب من إناء للطهى فى مطبخ عجوز فرنسية والتى لم تكن تعلم حين ذاك أنها تساوى ملايين الدولارات.

ففى منزل عجوز فرنسية وجدت لوحة فنية قديمة ترجع إلى القرن الثالث عشر أوائل عصر النهضة للفنان الأيطالي تشيمابو اللوحة "كرايست موكد" والتي كانت مفقودة لسنوات طويلة.

وقالت دار أكتيون للمزادات في فرنسا، إن لوحة زيتية للفنان الإيطالي، تشيمابو ، بيعت بقيمة 24 مليون يورو (26.6 مليون دولار) وهو ما يعادل أكثر من أربعة أمثال القيمة التي كانت مقدرة لها بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو، وفقا لما ذكرته عدد من المواقع العالمية.

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وقال دومينيك لو كوينت، رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمال فرنسا "عندما يعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعداً للمفاجآت. هذا أول عمل يعرض لتشيمابوي".

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفاً أجنبياً كان من بين المزايدين.

وكانت اللوحة الصغيرة، التي يبلغ طولها 26 سنتيمتراً وعرضها 20 سنتيمتراً، معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمال العاصمة الفرنسية.

تشيمابو (Cimabue) (c. 1240 — c. 1302)، هو رسام إيطالي وفنان من فلورنسا. ينظر إليه عادة باعتباره آخر رسام عظيم في التقاليد البيزنطية وهو أيضا معروف بسبب أحد تلامذته " جوتو دي بوندوني "، الذي أحدث ثورة في الفن في إيطاليا. فن هذه الفترة ضم مشاهد تبدو أن الاشكال مستويه نسبيا وكان تشيمابو رائدا في التحرك نحو الطبيعية.

لم يولد الفن الايطالى إلا عندما بدأ " تشيمابو " الفلورنسى يرسم في القرن الثالث عشر وكان يلقب بشيخ الرسامين. ولا يعُرف عنه إلا القليل وكان يعمل فى الفسيفساء كغيره من مهره الصناع ولكنه عندما كان يرسم كان يعطى الأشخاص المرسومة طبيعية يسعد بها كل من يراها. وكان تشيمابو مشهورا فى أيامه ولكن سرعان ما احتل مكانه رسام أعظم من تلامذته يدعى "جيوتو ". ويحكى أن تشيمابو اخذه ورباه معه عندما رأه يرسم على صخره خارج فلورنسا.